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Yeni A101 ürünler kataloğu yayımlandı! 8 Ağustos A101 aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler

Her hafta olduğu gibi A101 ürünler kataloğu bu hafta da mağazanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Marketler zincirinin bu haftaki yeni aktüel ürünler listesi yayınlandı. 8 Ağustos Perşembe gününden itibaren raflardaki yerini alacak olan ürünler arasında uygun fiyatı ve özellikleri ile Honor 9 Lite Cep telefonu dikkat çekiyor. Bunun yanında Led TV, ürünleri ve diğer birçok indirimli ürün 8 Ağustos’ta satışa sunulacak. İşte birbirinden uygun fırsatlarla

Giriş Tarihi: 7.8.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 11:35
Yeni A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 8 Ağustos A101 aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler

A101 aktüel ürünler kataloğu, marketler zincirinin müşterileri tarafından heyecanla bekleniyordu. Yeni haftanın indirimli ürünler listesinde dikkat çeken teknoloji ve beyaz eşya ürünler yer alıyor. Bunlar arasında Android işletim sistemli, 32GB dahili hafızalı, 13MP+2MP çift arka kameralı, farklı renk seçeneklerine sahip Honor 9 Lite Cep Telefonu, HI-LEVEL HL43DLK010 Dual Led TV, 2 yıl garantili Altus AL1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu tüketiciler tarafından merakla bekleniyor. Yeni haftaya ait A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste olarak haberimizde yer alıyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 8 AĞUSTOS İÇİN TIKLAYINIZ

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Yeni A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 8 Ağustos A101 aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler
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