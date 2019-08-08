Benim Tatlı Yalanım 9.yeni bölüm fragmanı yayında! Benim Tatlı Yalanım 9.bölümde Suna ve Hande yüzleşiyor!

Her hafta ilgiyle takip edilen Benim Tatlı Yalanım 9.bölüm bu akşam yayınlanacak. Star TV'nin vazgeçilmez yapımı yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler '' Benim Tatlı Yalanım son bölüm izle, Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanında neler oluyor? şeklinde araştırma yapmaya başladı. Son bölümde Suna, Hande'nin Nejat'a onun cümleleriyle ilanı aşk ettiğini gördükten sonra Nejat'ın evinden kaçar gibi gider.

BENİM TATLI YALANIM 9.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

SUNA VE HANDE YÜZLEŞİYOR!

Benim Tatlı Yalanım 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

Suna, Hande'nin Nejat'a onun cümleleriyle ilanı aşk ettiğini gördükten sonra Nejat'ın evinden kaçar gibi gider. Hande ve Nejat'ın arasında yaşananları umursamamaya karar verir ancak bu konuda pek başarılı olamaz. Suna, Hande'yle yüzleştiğinde, Hande gerçek yüzünü gösterir.

Suna, kandırıldığını anlar ancak Nejat'a gerçeği söyleyecek ve mektubu verecek cesareti yoktur. Saniye ve Burcuyla dertleştiği sırada sürpriz bir şekilde aradığı cesareti bulur, Nejat ve Hande'nin bulunduğu partiye elinde mektubuyla gider.