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Görülen geçmiş zamanda güvenmek fiilinin çekimi nasıldır?

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından ile Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından “Görülen geçmiş amanda güvenmek fiilinin çekimi nasıldır? sorusu gündeme oturdu. İşte “ Görülen geçmiş amanda güvenmek fiilinin çekimi nasıldır? “ sorusunun cevabı..

Giriş Tarihi: 8.8.2019 21:01 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 21:02
Görülen geçmiş zamanda güvenmek fiilinin çekimi nasıldır?

Görülen geçmiş amanda güvenmek fiilinin çekimi nasıldır?

A) güvenmişiz

B)güvenmişsin

C)güvendik

D)güvendiler

CEVAP: C GÜVENDİK

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Görülen geçmiş zamanda güvenmek fiilinin çekimi nasıldır?
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