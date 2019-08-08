Görülen geçmiş zamanda güvenmek fiilinin çekimi nasıldır?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından “Görülen geçmiş amanda güvenmek fiilinin çekimi nasıldır? sorusu gündeme oturdu. İşte “ Görülen geçmiş amanda güvenmek fiilinin çekimi nasıldır? “ sorusunun cevabı..
Giriş Tarihi: 8.8.2019 21:01Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 21:02
Görülen geçmiş amanda güvenmek fiilinin çekimi nasıldır?