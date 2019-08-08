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4. Sezon ne zaman yayınlanacak? başlama tarihi…

Bir İspanyol dizisi olan yayınlanmaya başladığı ilk günden beri en popüler diziler arasında kendine yer buldu. İlk 2 sezonunda izleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin son olarak 3. Sezonu yayınlanmıştı. İlk 2 sezonunda darphane soygununu anlatan dizi, 3. Sezonunda İspanya Merkez Bankası soygununu anlatıyor. Nefesleri kesen dizinin 4. Sezonunun ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 8.8.2019 09:43
La Casa de Papel 4. Sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa de Papel 4. Sezon başlama tarihi…

Bir İspanyol dizisi olan , profesör adlı bir dehanın dâhiyane soygun planını ve işleyişini anlatıyor. İlk 2 sezonuyla müthiş bir çıkış yapan ve tüm dünyada çok sayıda hayran kitlesine ulaşmayı başaran dizi, 3. Sezonuyla da oldukça olumlu tepkiler aldı. Son olarak, hızını alamayıp üçüncü sezonu bitiren izleyiciler yeni sezonun ne zaman yayınlanacağını merak ediyorlar. Peki, ? Yeni sezon hakkında tüm merak edilenleri sizler için hazırladık…

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hatırlanacağı üzere sevilen dizinin yönetmeni Jesus Colmenar, dizinin 4. Sezonunda olacağını bir basın toplantısında açıklamıştı. Zaten dizinin 3. Sezonunun çatışma ortasında bitmesi de yeni sezonun olacağına bir işaretti. Öte yandan dizinin sevilen karakteri Tokyo'nun da sosyal medya hesabından 4. Sezon paylaşımı yapması izleyenleri heyecanlandıran etkenler arasındaydı. Peki, sevilen dizinin 4. Sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

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La Casa de Papel 4. Sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa de Papel 4. Sezon başlama tarihi…
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