La Casa de Papel 4. Sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa de Papel 4. Sezon başlama tarihi…

Bir İspanyol dizisi olan La Casa de Papel, profesör adlı bir dehanın dâhiyane soygun planını ve işleyişini anlatıyor. İlk 2 sezonuyla müthiş bir çıkış yapan ve tüm dünyada çok sayıda hayran kitlesine ulaşmayı başaran dizi, 3. Sezonuyla da oldukça olumlu tepkiler aldı. Son olarak, hızını alamayıp üçüncü sezonu bitiren izleyiciler yeni sezonun ne zaman yayınlanacağını merak ediyorlar. Peki, La Casa de Papel 4. Sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon hakkında tüm merak edilenleri sizler için hazırladık…

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hatırlanacağı üzere sevilen dizinin yönetmeni Jesus Colmenar, dizinin 4. Sezonunda olacağını bir basın toplantısında açıklamıştı. Zaten dizinin 3. Sezonunun çatışma ortasında bitmesi de yeni sezonun olacağına bir işaretti. Öte yandan dizinin sevilen karakteri Tokyo'nun da sosyal medya hesabından 4. Sezon paylaşımı yapması izleyenleri heyecanlandıran etkenler arasındaydı. Peki, sevilen dizinin 4. Sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…