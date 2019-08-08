Stagflasyon ve kartel kelimeleri hangi alanda terimler sözlüğüne aittir?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından “ Stagflasyon ve kartel kelimeleri hangi alanda terimler sözlüğüne aittir? “ sorusu gündeme oturdu. İşte “ Stagflasyon ve kartel kelimeleri hangi alanda terimler sözlüğüne aittir? sorusunun cevabı..
Giriş Tarihi: 8.8.2019 21:04Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 21:04
Stagflasyon ve kartel kelimeleri hangi alanda terimler sözlüğüne aittir?