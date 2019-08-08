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Stagflasyon ve kartel kelimeleri hangi alanda terimler sözlüğüne aittir?

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından ile Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından “ Stagflasyon ve kartel kelimeleri hangi alanda terimler sözlüğüne aittir? “ sorusu gündeme oturdu. İşte “ Stagflasyon ve kartel kelimeleri hangi alanda terimler sözlüğüne aittir? sorusunun cevabı..

Giriş Tarihi: 8.8.2019 21:04 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 21:04
Stagflasyon ve kartel kelimeleri hangi alanda terimler sözlüğüne aittir?

Stagflasyon ve kartel kelimeleri hangi alanda terimler sözlüğüne aittir?

A) optik

B)iktisat

C)felsefe

D)psikoloji

CEVAP: iktisat

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Stagflasyon ve kartel kelimeleri hangi alanda terimler sözlüğüne aittir?
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