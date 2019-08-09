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'ndan haberi! Şeyma Subaşı'nın yeni ev paylaşımı olay oldu...

Geçtiğimiz yıl eşi ile ayrılma kararı alan ile ilgili haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor. İtalyan sevgilisi ile ilgili yaptığı paylaşımlar ve çıkardığı kitabın ardından Şeyma Subaşı bu sefer de evi ile gündeme geldi. Subaşı, yeni taşındığı evi hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Evin içinde görüntüler çeken Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile bikinili çektirdiği fotoğrafı paylaşmasının ardından bazı kullanıcıların tepkisiyle karşılaşmıştı.

Giriş Tarihi: 9.8.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 16:21
Şeyma Subaşı'ndan son dakika haberi! Şeyma Subaşı'nın yeni ev paylaşımı olay oldu...

Magazin dünyasının yakın takip ettiği hayatı ile ilgili haberlerle gündemdeki yerini koruyor. Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra yeni İtalyan sevgilisi DJ Guido Senio ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı'nın yaptığı yeni paylaşım olay oldu! Subaşı, hesabından paylaştığı görüntüler ile birlikte yeni evini kendine has bir yöntemle duyurdu.

Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir şekilde boşanan ve ayda aldığı 125 bin TL'lik nafaka ile uzun süredir konuşulan Şeyma Subaşı, yeni ev arayışına başlamıştı. Boşandıktan sonra Ilıcalı'nın Kuruçeşme'deki lüks villasında yaşayan Subaşı sonunda aradığı evi buldu.

İşte lüks villadan Subaşı'nın paylaştığı görüntüler...

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Şeyma Subaşı'ndan son dakika haberi! Şeyma Subaşı'nın yeni ev paylaşımı olay oldu...
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