Şeyma Subaşı'ndan son dakika haberi! Şeyma Subaşı'nın yeni ev paylaşımı olay oldu...

Magazin dünyasının yakın takip ettiği Şeyma Subaşı hayatı ile ilgili son dakika haberlerle gündemdeki yerini koruyor. Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra yeni İtalyan sevgilisi DJ Guido Senio ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı'nın yaptığı yeni paylaşım olay oldu! Subaşı, Instagram hesabından paylaştığı görüntüler ile birlikte yeni evini kendine has bir yöntemle duyurdu.

Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir şekilde boşanan ve ayda aldığı 125 bin TL'lik nafaka ile uzun süredir konuşulan Şeyma Subaşı, yeni ev arayışına başlamıştı. Boşandıktan sonra Ilıcalı'nın Kuruçeşme'deki lüks villasında yaşayan Subaşı sonunda aradığı evi buldu.

İşte lüks villadan Subaşı'nın paylaştığı görüntüler...