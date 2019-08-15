Fantastik Canavarlar filminin konusu nedir? Fantastik Canavarlar oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Star TV ekranlarına gelecek olan Fantastik Canavarlar filmi için geri sayım başladı. Hem oyuncu kadrosu hem de sürükleyici hikayesi ile oldukça merak edilen Fantastik Canavarlar filminin konusu nedir? Fantastik Canavarlar oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

FANTASTİK CANAVARLAR FİLMİNİN KONUSU

Gellert Grindelwald hapisten kaçar ve büyücüleri büyü yeteneği olmayan her şeyin üstüne çıkarmak için yandaş toplamaya başlar. Onu durdurabilecek tek kişi, birzamanlar en yakın arkadaşı olarak gördüğü büyücü Albus Dumbledore'dur. Ancak Dumbledore'un, daha önce Grindelwald'a engel olan eski öğrencisi Newt Scamander'dan yardım alması gerekecektir.

Bu macera Newt ile Amerikalı dostları Tina, Queenie ve Jacob'ı yeniden bir araya getirir fakat Newt'un görevi, giderek tehlikeli ve bölünmüş bir hâl alan büyücülük dünyasında yeni tehlikelerle karşılaşacak olan dostlarının bağlılıklarını test edecektir.

FANTASTİK CANAVARLAR FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Eddie Redmayne

Katherine Waterston

Dan Fogler

Alison Sudol

Ezra Miller

Zoe Kravitz

Jude Law

Johnny Depp