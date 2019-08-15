Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? 2019 Gelinim Mutfakta yeni sezon 2.tanıtım fragmanı yayınlandı!

Kanal D'nin sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta hayranları için müjdeli haber geldi. Fatih Ürek'in sunumuyla renklenen programın yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlanırken yeni sezonun ne zaman başlayacağı ise araştırma konusu oldu. Oldukça fazla hayran kitlesine sahip olan Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte ayrıntılar..

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sürprizleriyle, eğlenceli bölümleriyle, duygu dolu dakikalarıyla ve gerilim dolu anlarıyla özlenen program Gelinim Mutfakta Kanal D'de başlıyor! Gelinim Mutfakta 19 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonun ilk bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON 2. TANITIM FRAGMANI

Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı