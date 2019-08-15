Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? 2019 Gelinim Mutfakta yeni sezon 2.tanıtım fragmanı yayınlandı!

ne zaman başlayacak? 2019 yeni sezon 2.tanıtım fragmanı yayınlandı!

’in sunumuyla renklenen için geri sayım başladı. Eğlenceli yemek programı sezon finalini 28 Haziran 2019 tarihinde yapmıştı. Yeni sürprizler, eğlenceli dakikalar aynı zamanda gerilimin de oldukça yüksek olduğu anlara şahitlik eden yeni sezon ne zaman başlayacak? 2.tanıtım fragmanının da yayınlandığı yemek programı Gelinim Mutfakta yeni sezon için geri sayım başladı!

Giriş Tarihi: 15.8.2019 16:05 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 16:05
Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? 2019 Gelinim Mutfakta yeni sezon 2.tanıtım fragmanı yayınlandı!

Kanal D'nin sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta hayranları için müjdeli haber geldi. Fatih Ürek'in sunumuyla renklenen programın yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlanırken yeni sezonun ne zaman başlayacağı ise araştırma konusu oldu. Oldukça fazla hayran kitlesine sahip olan Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte ayrıntılar..

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sürprizleriyle, eğlenceli bölümleriyle, duygu dolu dakikalarıyla ve gerilim dolu anlarıyla özlenen program Gelinim Mutfakta Kanal D'de başlıyor! Gelinim Mutfakta 19 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonun ilk bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON 2. TANITIM FRAGMANI

Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? 2019 Gelinim Mutfakta yeni sezon 2.tanıtım fragmanı yayınlandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN