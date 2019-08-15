Zengin bir ailenin ferdi olan Özgür hayatından hiç memnun değildir. Babasının cimri oluşu canına tak ettirmiştir. Kayınpederinden de destek görmeyen Özgür kendi hikayesini yazmak ister ve film orada başlar. Bu akşam Show Tv ekranlarında seyircisi ile buluşacak olan Kolpaçino Bomba filmi için geri sayım başladı. Buna göre; Kolpaçino Bomba filminin konusu nedir? Kolpaçino Bomba filminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

KOLPAÇİNO BOMBA FİLMİNİN KONUSU

Özgür(Şafak Sezer) zengin bir ailenin evladıdır. Ancak hayatından memnun değildir. Ne cimri babasından destek görmektedir, ne de zengin kayınpederinden...

Özgür'ün geçmişten gelen sevgilisi olan Şale (Arzu Yanardağ) çıkaracağı albüm için maddi destek beklemektedir. Bu desteği bulamayınca Özgür'ü, gizlice çektiği bir şantaj kaseti ile tehdit eder. Kalbi kırık bir kadının 'kadınca' intikamı gibi görünen bu durumun arkasında aslında çok büyük hesaplar vardır..

Özgür bu durumdan çıkabilmek için kolpaçı arkadaşları Sabri (Aydemir Akbaş) ve Tayfun'dan (Ali Çatalbaş) yardım ister. Kendisine çok güvenen bu ekip, Özgür'ü kurtarmaya çalışırken, kendilerini daha büyük belaların içinde bulurlar...

KOLPAÇİNO BOMBA FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kolpaçino Bomba filminin oyuncu kadrosunda, Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Ebubekir Öztürk, Serkan Şengül ve Ferdi Merter yer alıyorlar.