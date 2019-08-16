Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman dizisi hangi gün yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Diriliş Osman bu yıl ATV ekranlarında yayınlanacak. Büyük beklentileri olan dizinin yeni sezonda her Çarşamba ekranlarda olması bekleniyor. Bu bilgilerin ışığında dizinin hayranları tarafından ne zaman başlayacağı konusu da araştırılıyor. Peki, Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte yanıtı…

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Diriliş Osman dizisinin Eylül ayı sonu veya Ekim başında başlaması bekleniyor.

MEHMET BOZDAĞ DİRİLİŞ OSMAN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

"Diriliş Ertuğrul"un yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada "Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Burak Özçivit de sosyal medya hesabında "Diriliş Osman ile yolculuğumuz başladı. Hepimize hayırlı olsun" yorumunu yapmıştı.

Mehmet Bozdağ ile 5 sezonluk anlaşma yaptığı iddia edilen Özçivit'in bölüm başı alacağı ücret ise sır gibi saklanıyor.