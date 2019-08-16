Hercai 2. Sezon ne zaman başlayacak? Hercai yeni sezon başlama tarihi…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı dizinin hayran kitlesi tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai dizisi ilk sezonunu başarılı bir şekilde tamamladı. Dizinin yeni sezon tarihi henüz tam olarak belli değilken, dizinin eylül ayında ekranlarda olması bekleniyor. İşte Hercai dizisiyle ilgili tüm detaylar…

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atv'de yayınlanan Hercai dizisinin 2. sezon tarihi için bekleyiş devame diyor. Dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. 31 Mayıs'ta ekranlara ara veren dizinin 2019 Eylül ayında yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından yeni sezon ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.