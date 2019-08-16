Ünlü oyuncu Selma Blair yakalandığı hastalığı ile gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya hesaplarından her halini paylaşan güzel kadın şu sıralar zor günlerden geçiyor. Hastalığı ile mücadele eden Selma Blair kimdir, kaç yaşındadır? Selma Blair hangi hastalığa yakalandı?

SELMA BLAİR KİMDİR?

1972'de ABD'nin Michigan kentinde hayata gözlerini açan Selma Blair, Molly Ann ve Elliot I. Beitner çiftinin çocuğudur. Yahudi kökenli olan Selma Blair'in ismi İbranice Bat Sheva'dır. Hillel Day School isimli Yahudi okulunda, ardından, Cranbrook Kingswood'da ortaöğretimini tamamlayan Selma Blair, ilk Üniversite 1. sınıfı Kalamazoo College' okumuş, fotoğrafçılık eğitimi almış ve kendisini geliştirmek için New York'a giderek NYU'da eğitimine devam etmiştir. Fakat kısa zaman sonra eğitimine Stella Adler Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi üzerine devam eden Selma Blair, New York'tan sonra da yeniden Michigan'a geri gelerek, Michigan Üniversitesi'nde Fotoğrafçılık, Psikoloji, Güzel Sanatlar ve İngiliz Dili bölümünden mezun olmuştur.

1990'lı senelerde dizi ve filmlerde rol alarak sinema dünyasında ismini duyuran Selma Blair, 2004'te Ahmet Zappa ile evlenmiş fakat bu evliliği 2006'da son bulmuştur. 2011'de beraber olduğu modacı Jason Bleik'ten, Arthur Saint Bleick isminde bir oğlu vardır.

SELMA BLAİR HASTALIĞI NE?

Ağustos ayında Multipl Sklerosis (MS) hastalığına yakalandığını resmi sosyal medya üzerinden takipçilerine duyuran Selma Blair, uzun zamandır bu hastalık ile mücadele ediyor. Çoğunlukla baston yardımıyla ayakta duran Selma Blair, hastalığından ötürü, bazen bir anda yere düştüğünü, elindekileri düşürdüğünü ve zihninin bulanık olduğunu ifade etmiştir.

MS HASTALIĞI NEDİR?

Halk arasında MS hastalığı olarak bilinen Multiple Skleroz;hareket aksaklığı, kaslarda güçsüzlük, kısmi felç, dengesizlik, konuşma ve görme bozuklukları gibi çeşitli belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Ataklar halinde görülen MS, erkeklere oranla kadınlarda 2 kat daha fazla görülüyor.

MS (Multipl Skleroz) hastalığı, santral sinir sisteminin yani beynin ve omuriliğin inflamatuar (yangısal) bir hastalığıdır. Özellikle santral sinir sistemindeki beyaz madde yapıları hastalanır. Beyaz madde, santral sinir sisteminin kendi içerisinde ve bu bölüm ile vücudun diğer bölümleri arasında iletişimi sağlayan sinir liflerinden oluşur.

MS'li hastalarda santral sinir sistemindeki bu beyaz maddede plak veya lezyon diye adlandırılan hasarlı alanlar görülür. Bu hasarlı alanlarda siniri çevreleyen miyelin denilen bir maddede kayıp gözlenir. MS hastalığında gelişebilecek reaksiyonlar önceden tahmin edilemez ve oldukça değişkenlik gösterir. Bu nedenle MS hastalığını tanımlayabilmek çok zor bir durumdur. Sinir sisteminde etkilenen yere ve etkilenme derecesine göre, MS hastalığının tipi ve şiddeti hastadan hastaya değişebilir.

MS hastalığının belirtileri ve tedavisi kişiye özeldir. Benzer şekilde gelişen ve aynı bulgularla seyreden iki MS'li hasta bulabilmek mümkün değildir. Hastalığın bireyin kendisinde ve hastalar arasında farklı seyretmesi, hastalığın zamanlamasını, beyinde tuttuğu yeri ve bulguların şiddetini farklı kılmaktadır. Genel alarak MS'li olgularda, beynin veya omuriliğin kontrol ettiği her hangi bir fonksiyonun tam veya yarı tam kaybı gözlenir.