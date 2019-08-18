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filminin konusu nedir? Eyvah Eyvah oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Bu akşam seyircisi ile buluşacak olan filmi için geri sayım başladı. 2010 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda oturuyor. Film toplamda otuz altı hafta boyunca vizyonda kalırken gişede ise rekor kırdı. Peki nedir? Eyvah filminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Giriş Tarihi: 18.8.2019 17:19
Eyvah Eyvah filminin konusu nedir? Eyvah Eyvah oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan Eyvah Eyvah filmi için geri sayım başladı. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı film gişede 21.723.367,00 TL hasılat elde etti. Hem eğlenceli konusu hem de oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Eyvah Eyvah filminin konusu nedir? Eyvah Eyvah filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

EYVAH EYVAH FİLMİNİN KONUSU

Hüseyin, Trakya'nın bir köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen bir delikanlıdır. İki büyük aşkı klarnet çalmak ve Müjgan ile hayatı mutlu devam ederken, hiç beklemediği bir olay onu köyünden ayırır. İstanbul'a gelen Hüseyin'e önce klarneti, sonra da şarkıcı Firuzan destek olacaktır. İstanbul'un gece kulüplerinde fırtına gibi esen Firuzan'ın hayatı rengarenk ve bir o kadar da karışıktır. Hüseyin'le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dahil olacaktır.

EYVAH EYVAH FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Ata Demirer, Demet Akbağ, Salih Kalyon, Özge Borak

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