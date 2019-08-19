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ipucu sorusu! İnternet alışverişlerinde günün en çeşidi hangisidir?

Her gün yeni sorularıyla karşımıza çıkan ipucu sorusu güncel olarak paylaşıldı. Sosyal medyada oldukça rağbet gören ve cevabı ne oldu? Günün sorusu ödüllü olacak ve saat 12.30’da oynanacak. Peki İnternet alışverişlerinde günün en çeşidi hangisidir? İşte Hadi ipucu sorusu ve cevabı…

Giriş Tarihi: 19.8.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 12:29
Hadi 19 Ağustos ipucu sorusu! İnternet alışverişlerinde günün en iyi indirimlerini yakalamak isteyenleri uyandıran fırsat çeşidi hangisidir?

Canlı bilgi yarışması Hadi ipucu sorusu ve cevabı takipçilerine duyuruldu. Günde 2 kez onlıne olarak oynann oyunda ipucu soruları ve ödülleri heyecanla araştırılıyor. Bu bağlamda '' 19 Ağustos Hadi ipucu sorusu ve cevabı nedir?'' merak edildi. Peki İnternet alışverişlerinde günün en iyi indirimlerini yakalamak isteyenleri uyandıran fırsat çeşidi hangisidir?

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

İnternet alışverişlerinde günün en iyi indirimlerini yakalamak isteyenleri uyandıran fırsat çeşidi hangisidir?

Hadi instagram sayfasından yapılan duyuru şu şekilde; Hepsiburada ile Mini hadi bugün 12:30'da! İnternet üzerinden alışveriş yaparken indirimleri takip ediyor musunuz sevgili hadiciler?Peki günün en iyi indirimlerini yakalamak isteyenleri uyandıran fırsat çeşidini biliyor musunuz?

HADİ İPUCU CEVABI

UYANDIRAN FIRSATLAR

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