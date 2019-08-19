Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan Üç Kağıtçı filmi için geri sayım başladı. Ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan dönen Rıfkı'nın hikayesinin anlatıldığı Üç Kağıtçı filminin konusu nedir? Üç Kağıtçı filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
ÜÇ KAĞITÇI FİLMİNİN KONUSU
Üç Kağıtçı filminin konusu, ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne dönen Rıfkı tesadüfler sonucu bir 'ermiş'e dönüşür. Yağmur duasına çıkan köylüler için yağmur yağdırır, üfürükçülük yapar, evde kalmış kızların kısmetini açar. Bu arada Belediye Reisi seçimlerine adaylığını koyması istenir. Seçimleri kazanır ancak çok geçmeden üçkağıtçı olduğu ortaya çıkar.
ÜÇ KAĞITÇI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal
Nizam Ergüden
Ali Şen
Reha Yurdakul
Turgut Özatay