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nedir? Üç Kağıtçı filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam izleyicisi ile buluşacak olan için geri sayım başladı. Komedi türündeki filmin başrolünde yer alıyor. 1981 yılında vizyona giren nedir? Üç Kağıtçı filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 19.8.2019 17:09
Üç Kağıtçı filminin konusu nedir? Üç Kağıtçı filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan Üç Kağıtçı filmi için geri sayım başladı. Ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan dönen Rıfkı'nın hikayesinin anlatıldığı Üç Kağıtçı filminin konusu nedir? Üç Kağıtçı filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİNİN KONUSU

Üç Kağıtçı filminin konusu, ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne dönen Rıfkı tesadüfler sonucu bir 'ermiş'e dönüşür. Yağmur duasına çıkan köylüler için yağmur yağdırır, üfürükçülük yapar, evde kalmış kızların kısmetini açar. Bu arada Belediye Reisi seçimlerine adaylığını koyması istenir. Seçimleri kazanır ancak çok geçmeden üçkağıtçı olduğu ortaya çıkar.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal
Nizam Ergüden
Ali Şen
Reha Yurdakul
Turgut Özatay

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