Hadi ipucu 20 Ağustos sorusu cevabı! Ertuğrul Fırkateyni, 1890 yılında hangi ülkeyi ziyaretinden dönerken batmıştır?

Günün belli saatlerinde oynanan Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Oyunun sıkı takipçileri internetten ipucu sorusuna ve cevabını araştırmaya başladı. Sosyal medyada gelen açıklama; ''Ertuğrul Fırkateyni, 1890 yılında hangi ülkeyi ziyaretinden dönerken batmıştır?'' oldu. 20 Ağustos Hadi ipucu sorusu takipçileriyle 12.30'da buluşacak. Canlı, gerçek para ödüllü interaktif bilgi yarışması yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Peki Ertuğrul Fırkateyni, 1890 yılında hangi ülkeyi ziyaretinden dönerken batmıştır?

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Ertuğrul Fırkateyni, 1890 yılında hangi ülkeyi ziyaretinden dönerken batmıştır? Hadi sosyal medya duyurusu ise şu şekilde;

Mini hadi bugün 12:30'da! Bugünkü ipucumuz 19.yy'da çeşitli tartışmalara konu olduğu gibi günümüzde de üzerinde çok konuşulan tarihî bir mevzudan geliyor hadiciler. Ertuğrul Fırkateyni, 1890 yılında hangi ülkeyi ziyaretinden dönerken batmıştır?

HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

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