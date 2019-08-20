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filmi konusu nedir? İyi Olan () oyuncuları kimler?

Heyecan ve aksiyon dolu filmi bu akşam ’de izleyicisiyle buluşacak. Başrollerini Chris Pine ve Tom Hardy'nin paylaştığı filmde Tuck ve FDR Foster olarak kapışmaları aksiyon sahnelerine hız kazandırıyor. Peki konusu nedir? İyi Olan () oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 20.8.2019 16:42
İyi Olan Kazansın filmi konusu nedir? İyi Olan Kazansın (This Means War) oyuncuları kimler?

2012 yapımı İyi Olan Kazansın filmi bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Film tutkunları şimdiden İyi Olan Kazansın konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladı. Filmde iki sıkı dostun arasına 'kara kedi' misali bir kız atmasına şahit olacağız. ATV ekranlarına taşınacak olan İyi Olan Kazansın (This Means War) filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar

İYİ OLAN KAZANSIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hem çok iyi iki dost hem de CIA'in üst düzey yetenekli ajanları olan ikili, (Tom Hardy ve Chris Pine) birbirlerinden habersiz aynı kadına (Reese Witherspoon) aşık olurlar. Lauren de tam karar verinceye kadar her ikisiyle çıkmakta bir sakınca görmeyince, ajanlar yeteneklerini bu sefer birbirlerini alt etmek ve Lauren'i tavlamak için kullanırlar...

İYİ OLAN KAZANSIN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Chris Pine, Tom Hardy ve Reese Witherspoon yer alıyor

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İyi Olan Kazansın filmi konusu nedir? İyi Olan Kazansın (This Means War) oyuncuları kimler?
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