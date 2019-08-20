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De Papel 4.sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel tarihi belli oldu mu?

Dünya çapında izlenme rekoru kıran De Papel 4.sezonu heyecanla bekleniyor. tutkunlarını ekran başına kilitleyen dizinin tarihi araştırılıyor. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören Netflix dizisi La Casa De Papel yeni sezon tarih bilgisi dizinin yönetmeni tarafından açıklanacak. Rio’nun kaçırılışını ve ekibin yeniden toplanışını konu alan 3.sezon nefes kesen sahnelerle sona erdi. Peki La Casa De Papel 4.sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.8.2019 09:03 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 09:03
La Casa De Papel 4.sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Yabancı dizi tutkunları dünya çapında izlenme rekoru kıran La Casa De Papel 4.sezon bölümlerini bekliyor. 19 Temmuz 2019 tarihinde 3.sezonu ile Netflix platformunda izleyici ile buluşan La Casa de Papel izlenme rekoru kırmıştı. Heyecan ve aksiyon dolu bölümleriyle karşımıza çıkan dizinin yeni sezon yayın tarihi ise merak edilir oldu. Peki La Casa De Papel 4.sezon ne zaman başlayacak?

LA CASA DE PAPEL 4.SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix'in efsane dizisi La Casa De Papel 4.sezon yayın tarihi henüz netleşmedi. Yeni sezon yayın tarihi bilgisi gelince haberimize eklenecektir.

LA CASA DE PAPEL NEREDEN İZLENİR?

La Casa De Papel'in 3. sezonu 8 bölüm şeklinde yayınlandı. Netflix üzerinden tüm bölümlere ulaşabilirsiniz.

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