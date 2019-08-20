Lion konusu nedir? Lion filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

2016 yapımı dram türündeki Lion filmi dün akşam televizyonda yayınlandı. Dram dolu filmde 5 yaşında Hindistan'da fakir ailesiyle yaşayan Saroo, kardeşiyle olan yolculuğu sırasında kazara bir trende kaybolur ve uzun bir süre içerisinden çıkamamasını görüyoruz. Film tutkuları heyecanla Lion konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor. Peki Lion filmi konusu nedir? Lion filmi oyuncuları kimler?

LİON FİLMİ KONUSU NEDİR?

5 yaşındaki Hintli bir çocuk ağabeyinin geri dönmesini beklerken bir tren vagonunda uyuyakalır. O uyurken trenin yola çıkması sonucu küçük çocuk uyandığında kendini evinden kilometrelerce uzakta bulur. Artık kayıptır ve eve nasıl döneceğine dair bir fikri yoktur. Kendini Calcutta'da bulan küçük çocuk büyük mücadelelerden sonra Avustralyalı bir çift tarafından evlat edinilir ve sevgiyle büyür. Ancak ailesini bulma isteği giderek bir saplantıya dönüşür. Elinde hiçbir şey olmadan ilerlemeye çalışan genç adamın içindeki çaresizlik zamanla hayatını da etkilemeye başlar...

LİON FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Dev Patel, Saroo Brierley

Sunny Pawar, Genç Saroo

Rooney Mara, Lucy

David Wenham, John Brierley

Priyanka Bose, Kamla Munshi

Deepti Naval, Saroj Sood

Tannishtha Chatterjee, Noor

Nicole Kidman, Sue Brierley

Abhishek Bharate, Guddu Khan

Divian Ladwa, Mantosh Brierley

Filmin yönetmenliğini ise Garth Davis üstleniyor.