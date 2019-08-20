Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan San Andreas Fayı filmi için geri sayım başladı. Büyük bir deprem faciasından sonra ortaya çıkan kurtarma çalışmaları, karakterlerin çabalarının etkili bir şekilde anlatıldığı filmin oyuncu kadrosu ve senaryosu oldukça güçlü. Peki San Andreas Fayı filminin konusu nedir? San Andreas Fayı filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
SAN ANDREAS FAYI FİLMİNİN KONUSU
California'da yaşanan ve Batı Kıyı Şeridi'nin tamamını etkileyen büyük çaplı bir deprem faciasının ardından yaşanan arama kurtarma sürecinde, itfaiye eri Tom'un yaşadıklarını ön plana alan film, genç adamın duygusal hayatı ile sorumluluklarını dengede tutma çabasına odaklanıyor.
Kötü şöhreti ile bilinen San Andreas Fayı'nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Bir arama kurtarma pilotu ve artık araları pek de iyi olmayan eşi, Los Angeles'tan San Francisco'ya, kızlarını kurtarmak için yola çıkarlar. Ancak, kuzeye yaptıkları bu tehlikeli yolculuk, henüz sadece bir başlangıçtır. Ve ne zaman en kötüsü artık bitti diye düşünseler, daha da kötüsü başlamaktadır.
SAN ANDREAS FAYI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Dwayne Johnson
Rolü : Ray
Carla Gugino
Rolü : Emma
Alexandra Daddario
Rolü : Blake
Ioan Gruffudd
Rolü : Daniel Riddick
Archie Panjabi
Rolü : Serena
Paul Giamatti
Rolü : Lawrence
Hugo Johnstone-Burt
Rolü : Ben
Art Parkinson
Rolü : Ollie