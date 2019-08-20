Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan San Andreas Fayı filmi için geri sayım başladı. Büyük bir deprem faciasından sonra ortaya çıkan kurtarma çalışmaları, karakterlerin çabalarının etkili bir şekilde anlatıldığı filmin oyuncu kadrosu ve senaryosu oldukça güçlü. Peki San Andreas Fayı filminin konusu nedir? San Andreas Fayı filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

SAN ANDREAS FAYI FİLMİNİN KONUSU

California'da yaşanan ve Batı Kıyı Şeridi'nin tamamını etkileyen büyük çaplı bir deprem faciasının ardından yaşanan arama kurtarma sürecinde, itfaiye eri Tom'un yaşadıklarını ön plana alan film, genç adamın duygusal hayatı ile sorumluluklarını dengede tutma çabasına odaklanıyor.

Kötü şöhreti ile bilinen San Andreas Fayı'nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Bir arama kurtarma pilotu ve artık araları pek de iyi olmayan eşi, Los Angeles'tan San Francisco'ya, kızlarını kurtarmak için yola çıkarlar. Ancak, kuzeye yaptıkları bu tehlikeli yolculuk, henüz sadece bir başlangıçtır. Ve ne zaman en kötüsü artık bitti diye düşünseler, daha da kötüsü başlamaktadır.

SAN ANDREAS FAYI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Dwayne Johnson

Rolü : Ray

Carla Gugino

Rolü : Emma

Alexandra Daddario

Rolü : Blake

Ioan Gruffudd

Rolü : Daniel Riddick

Archie Panjabi

Rolü : Serena

Paul Giamatti

Rolü : Lawrence

Hugo Johnstone-Burt

Rolü : Ben

Art Parkinson

Rolü : Ollie