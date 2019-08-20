Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > San Andreas Fayı filminin konusu nedir? San Andreas Fayı filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

filminin konusu nedir? San Andreas Fayı filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Büyük çaplı deprem faciasından sonra yapılan kurtarma çalışmaları ve çabalarının etkileyici şekilde anlatıldığı filmi için geri sayım başladı. Bu akşam ekranlara gelecek olan film 2015 yılında vizyona girdi. Aksiyon, macera ve gerilim türlerini barındıran nedir? San Andreas Fayı filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 20.8.2019 16:40 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 16:42
San Andreas Fayı filminin konusu nedir? San Andreas Fayı filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan San Andreas Fayı filmi için geri sayım başladı. Büyük bir deprem faciasından sonra ortaya çıkan kurtarma çalışmaları, karakterlerin çabalarının etkili bir şekilde anlatıldığı filmin oyuncu kadrosu ve senaryosu oldukça güçlü. Peki San Andreas Fayı filminin konusu nedir? San Andreas Fayı filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

SAN ANDREAS FAYI FİLMİNİN KONUSU

California'da yaşanan ve Batı Kıyı Şeridi'nin tamamını etkileyen büyük çaplı bir deprem faciasının ardından yaşanan arama kurtarma sürecinde, itfaiye eri Tom'un yaşadıklarını ön plana alan film, genç adamın duygusal hayatı ile sorumluluklarını dengede tutma çabasına odaklanıyor.

Kötü şöhreti ile bilinen San Andreas Fayı'nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Bir arama kurtarma pilotu ve artık araları pek de iyi olmayan eşi, Los Angeles'tan San Francisco'ya, kızlarını kurtarmak için yola çıkarlar. Ancak, kuzeye yaptıkları bu tehlikeli yolculuk, henüz sadece bir başlangıçtır. Ve ne zaman en kötüsü artık bitti diye düşünseler, daha da kötüsü başlamaktadır.

SAN ANDREAS FAYI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Dwayne Johnson
Rolü : Ray

Carla Gugino
Rolü : Emma

Alexandra Daddario
Rolü : Blake

Ioan Gruffudd
Rolü : Daniel Riddick

Archie Panjabi
Rolü : Serena

Paul Giamatti
Rolü : Lawrence

Hugo Johnstone-Burt
Rolü : Ben

Art Parkinson
Rolü : Ollie

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
San Andreas Fayı filminin konusu nedir? San Andreas Fayı filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN