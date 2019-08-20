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: Bu haber magazin dünyasına bomba gibi düştü! ?

Magazin dünyasında yaptığı her hareket ile gündem olan 'ndan gelen haberi sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasında yer alıyor. Magazin gündemini dikkat çeken haberlerle meşgul eden Şeyma Subaşı, ile boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı.Senia'nın ailesi ile de sık sık tatile çıkan Subaşıi önceki gün bir davete katıldı. İkilinin yan yana fotoğrafı çekilirken Subaşı'nın göbeği sosyal medyada tartışma yarattı ve "kafa karıştıran görüntü" olarak yorumlandı. Yaşanan bu gelişmenin ardından 'Şeyma Subaşı ?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. İşte, son dakika magazin haberinin çarpıcı detayları...

Giriş Tarihi: 20.8.2019 08:44 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 08:44
SON DAKİKA: Bu haber magazin dünyasına bomba gibi düştü! Şeyma Subaşı hamile mi?

Magazin gündemine bomba gibi düşen bir haberi günün en çok konuşulanları arasında yerini aldı. Boşandıktan sonra ünlü İtalyan DJ Guido Senia ile yeni bir aşka başlayan dikkat çeken hareket ve kararları ile konuşulmaya devam ediyor. Subaşı'nın bu sefer hamile olup olmadığı merak ediliyor... Sevgilisi Guido Senia ile sık sık tatile çıkan ve ailesi de tanışan Şeyma Subaşı, önceki gün bir davete katıldı. İkilinin yan yana fotoğrafı çekilirken, Subaşı'nın göbeği dikkatlerden kaçmadı.

ŞEYMA SUBAŞI HAMİLE Mİ?

Sosyal medyanın konuştuğu fotoğraf üzerine 'Şeyma Subaşı ?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar;

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SON DAKİKA: Bu haber magazin dünyasına bomba gibi düştü! Şeyma Subaşı hamile mi?
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