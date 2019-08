Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan Geniş Aile 2: Her Türlü filmi için geri sayım başladı. 4 Kasım 2016 tarihinde vizyona giren film oldukça heyecanlı ve gülme garantili. Diziden filme uyarlanan Geniş Aile 2: Her Türlü filminin konusu nedir? Geniş Aile 2: Her Türlü filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

GENİŞ AİLE 2: HER TÜRLÜ FİLMİNİN KONUSU

Yeni maceralarında Zekai kafayı çalıştırır ve kumarhanelerdeki rulet çarkını kontrol edebilen bir saat düzeneği tasarlar. Fakat Cevahir gene aceleci davranır ve düzenek henüz düzgün işlemezken, ekibi kumar masasına oturtur ve sonuç tabii ki hüsran; paralar başkasının cebine girer! Bunun üzerine Paçacı lakaplı Korsan kumarhane kralı ve "duygusal katil" Pırıl'ı rehin alır. Ya Paçacı'nın zararı karşılanacaktır ya da Pırıl bunu hayatıyla ödeyecektir! Ekibin tek çaresi kumarın yasal ve yaygın olduğu Yavru vatan Kıbrıs'a uçarak, düzenek ile parayı burada kazanmaktır! Koyu Bilal onları Kıbrıs'ta karşılar; komisyon pazarlığı yaparak plana dahil olur. Kafadarlar parayı kazanıp, Pırıl'ı katil Paçacı'nın elinden kurtarabilecekler midir?

GENİŞ AİLE 2: HER TÜRLÜ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

İlki "Geniş Aile: Yapıştır!" 'ın ikinci devam filmi olan yapımda Ömer Uğur bir kez daha yönetmen koltuğuna otururken, senaryo Cüneyt İnay'a ait. Kemik oyuncu kadrosu yine Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Ahmet Sarsılmaz, Bora Akkaş isimlerinden oluşuyor.