Sen Anlat Karadeniz 3. yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sen Anlat Karadeniz takipçilerine müjdeli haber! ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezon 54. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizinin takipçilerinin heyecanlı bekleyişi devam ederken, Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanındaki "Bugün bir kadın daha öldü, öldürüldü!" repliği sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Bilindiği üzere, son bölümde Nefes hamile kalırken yeni sezon bölümlerinde neler olacağı oldukça merak ediliyordu.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ SEZON 54. BÖLÜM TANITIM FRAGMANI

Dizinin resmi sosyal medya hesaplarının yanı sıra, ATV ekranlarından da 3.sezon yeni bölüme ilişkin tanıtım fragmanı paylaşıldı ve yayın tarihi açıklandı. Osman Sınav imzası taşıyan dizinin başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlı, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman yer alıyor.

İşte, o fragman;

Sen Anlat Karadeniz 54. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Sen Anlat Karadeniz 3. yeni sezon tanıtımı

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sen Anlat Karadeniz yeni sezon bölümleri ile 4 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Nefes kendi gibi şiddet gören kadınlara güç vermek için radyo yayınına başlıyor. Nefes'in bu hamlesi Melek'e de umut oluyor. Ama Genco'nun gözü daha da dönüyor. Melek'i köyde bir eve kapatıyor. Hazan, Nefes ve Tahir ile beraber Genco'nun evine geliyor ama Melek'i bulamyorlar. Genco kızını cezalandırmak için bu yolu seçtiğini söylerken, Melek gözünü karartıyor. Ancak Hazan, Melek'in yerini öğreniyor. Genco da hala orada. Melek çektiği acı ile kendini kaybediyor. Babasına onu ölesiye sevip sevmediğini soruyor. Genc odadaki kokuyu fark ediyor. Melek, Genco gelmeden önce tüm eve benzin döküyor. Genco, Melek'in böyle bir yapamayacağını düşünerek Melek'i tehdit ediyor. Annesini akıl hastanesine kapatabileceğini ve Hazan'ı öldürebileceğini söylüyor. Melek tam da bu yüzden Genco'nun ölmesini istiyor. Ve Melek elindeki kibriti çakıyor. Genco kaçmaya kalkışınca da kafasına ağır bir cisimle vuruyor. Nefes, Tahir ve Hazan ortaya geldiklerinde evin alevler içinde olduğunu görüyorlar. Hazan ve Tahir alevlerin arasına dalıp Melek'i kurtarmak istiyor.

Ve Hazan ile Tahir canları uğruna Melek'i dışarı çıkarıyor. Genco da kurtuluyor. Kendilerine gelir gelmez Nefes Melek ile dertleşiyor. Ona istediği her şeyi anlatabileceğini söylüyor. Melek, Nefes'in onu anladığını biliyor ve kalbi Nefes'in sevgisi ile doluyor. Genco ise bu durumdan çok rahatsız oluyor ve Nefes'i ortadan kaldırmak istiyor. Bu nedenle de Nefes'i kaçırıyor. Nefes kapıda elinde silahla Genco'yu görünce çok korkuyor, çırğınıyor ama faydası yok. Nefes'i bir depoya atan Genco, onun bebeğinin canını da tehlikeye atıyor. Nefes karnını tutarak acı içinde haykırıyor. Ama Genco'nun umurunda bile değil.

Tahir, Nefes'in kaçırıldığı haberini alınca deliye dönüyor. Tüm ev halkını ayağa kaldırıyor. Öte yandan evi arayan doktor Nefes'in hayati tehlikesi olduğunu çünkü dış gebelik söz konusu olduğunu anlatıyor. Asiye bu haberle şok oluyor.