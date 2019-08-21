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haberi: ve boşanıyor! Burcu Esmersoy’dan açıklama…

Magazin gündemine olarak düşen haberde ünlü manken ve sunucu , geçtiğimiz yıl dünya evine girdikleri ile boşanma kararı aldılar. Geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde evlenen ikili, birlikteliklerini artık yürütemedikleri gerekçesiyle ayrılma kararı aldılar. Burcu Esmersoy’dan konuyla ilgili açıklama da geldi. Peki, Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz neden boşanıyor? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 21.8.2019 09:37
Son dakika haberi: Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz boşanıyor! Burcu Esmersoy’dan açıklama…

Ünlü manken ve sunucu 'un boşanma haberi magazin gündemine olarak düştü. Geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde dünya evine giren ikili, birlikteliklerini sonlandırma kararı aldılar. Ayrılık kararını geçtiğimiz günlerde alan Burcu Esmersoy, son olarak boşanma davasını açtı. Anlaşmalı boşanma davası açan ünlü sunucu, eşinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı. Peki, Burcu Esmersoy ve neden boşanıyor? Birçok kişinin merak ettiği bu soru ile ilgili ortaya birçok iddia atıldı.

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Son dakika haberi: Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz boşanıyor! Burcu Esmersoy’dan açıklama…
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