Son dakika haberi: Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz boşanıyor! Burcu Esmersoy’dan açıklama…

Ünlü manken ve sunucu Burcu Esmersoy'un boşanma haberi magazin gündemine son dakika olarak düştü. Geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde dünya evine giren ikili, birlikteliklerini sonlandırma kararı aldılar. Ayrılık kararını geçtiğimiz günlerde alan Burcu Esmersoy, son olarak boşanma davasını açtı. Anlaşmalı boşanma davası açan ünlü sunucu, eşinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı. Peki, Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz neden boşanıyor? Birçok kişinin merak ettiği bu soru ile ilgili ortaya birçok iddia atıldı.