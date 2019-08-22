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11. geldi mi? Afili Aşk 10.son bölümde Kerem kıskançlık krizinde!

Sevilen diziler arasında yer alan 11. heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul’un oynadığı Afili Aşk son bölümde yaşananları ile damga vurmaya devam ediyor. Son bölümde Ayşe(Burcu Özberk) sınava hazırlanmak için matematik hocası arar. Kerem(Çağlar Ertuğrul) ise bu konuda yaptığı plana kendisi düşüyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler ‘’ , yeni bölüm fragmanı yayında mı?’’ şeklinde araştırma yapıyor. İşte Afili Aşk 10.son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 22.8.2019 09:01 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 09:01
Afili Aşk 11.yeni bölüm fragmanı geldi mi? Afili Aşk 10.son bölümde Kerem kıskançlık krizinde!

Yayınlandığı ilk günden bugüne ilgi odağı olan Afili Aşk yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti merak ediliyor. Heyecan ve aşk dolu dizinin son bölümünde yer yerinden oynuyor. Kerem, Ayşe'ye kendini affettirme uğraşı içerisindeyken Ayşe de kendine bu evliliği neden yaptığını anımsatır. Dizi severler '' Afili Aşk 11.yeni bölüm fragmanı ve Afili Aşk 10.son bölüm izleme linki'' araştırması yapmaya başladılar. İşte detaylar…

AFİLİ AŞK 10.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D'nin ilgi odağı olan dizisi Afili Aşk 10.bölümüyle bu akşam saat 20.00'da ekrana gelecek. Kerem'in kıskançlık krizine girdiği bu bölümde heyecan dorukta yaşanıyor.

Kerem ve Ayşe yaşadıkları öpüşme anının etkisinden bir türlü çıkamazlar. Kerem Ayşe'ye kendini affettirmeye çalışırken Ayşe ise kendine bu evliliği neden yaptığını hatırlatır. Ayşe bu evlilik sürecini atlatabilmek için kendine bir liste hazırlar. Dört maddelik listesinin başında matematik dersi almak vardır.

Ayşe kendine bir matematik hocası bulur ancak bu hoca karizmasıyla Kerem'i rahatsız eder. Ayşe listesini tek tek yerine getirirken Kerem, Ayşe'nin listesindeki dördüncü maddeyi görür ama şifreli yazıldığı için ne olduğunu anlayamaz.

Kerem Ayşe'nin listesindeki dördüncü maddenin anlamını öğrenebilecek midir?

AFİLİ AŞK 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Afili Aşk 10.bölümü bu akşam yayınlanacak. Dizinin son bölümü yayınlandıktan sonra 11.yeni bölüm fragmanı gelince haberimize eklenecektir.

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