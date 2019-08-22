Benim Tatlı Yalanım 10.bölüm fragmanı: Suna’nın yalanı ortaya mı çıkacak? Benim Tatlı Yalanım son bölümde neler oldu?

Fenomen yapım Benim Tatlı Yalanım 10.yeni bölümü izleyicisiyle buluşacak. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanları ve son bölüm özeti araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV'nin iddialı yapımları arasında yer alan Benim Tatlı Yalanım'da bu hafta Suna kendisini bekleyen asıl tehlikenin farkında değildir, kimliği Hande'nin eline geçmiştir. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler '' Benim Tatlı Yalanım son bölüm izle, yeni bölüm fragmanı yayında mı?'' şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte merak edilen ayrıntılar…

BENİM TATLI YALANIM 10.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Suna'nın yalanı ortaya çıkacak mı?

Suna Nejat'a aşk itirafı yaptığı mektubu verdiğini zannederek zor bir güne uyanır. Fakat Nejat'a yanlış mektubu vermiştir. Suna kendisini bekleyen asıl tehlikenin farkında değildir, kimliği Hande'nin eline geçmiş, Hande Suna'nın oyununu öğrenmiştir. Hande ise bu durumu Suna'nın yüzüne vurmadan önce tadını çıkaracak, rakibesinin aslında kim olduğunu, kimlerin bu yalana dahil olduğunu teker teker öğrenecektir. Bu arada Şevket kalp spazmı geçirmiş ve aile seferberlik ilan etmiştir.

Benim Tatlı Yalanım 10. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı

Suna'nın çocukluk aşkı Tolga ve halası Enise bu vesile ile yıllar sonra Şevketler'i ziyarete gelirler. Tolga yıllar içinde üstteğmen olmuş, yurtdışı bir görev için gün saymaktadır. İdeal bir damat adayıdır. Suna'nın çocukluk aşkı ile tekrar karşılaşması, Nejat'ın buna şahit olması hiç beklenmedik bir şeye sebep olur. Nejat farkında olmadan Suna'yı kıskanmaya mı başlayacaktır?