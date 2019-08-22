Kimse Bilmez 10.bölüm full izle! ATV'de Kimse Bilmez 11.yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların gözde dizisi Kimse Bilmez 11.yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Sevilen dizi dün akşam son bölümüyle ekran başına kilitledi. Reyting rekoru kıran diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler ise ' Kimse Bilmez son bölümde neler oldu? Kimse Bilmez 10.son bölüm izle' seçeneklerini araştırmaya başladı. Gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla dikkat çeken dizi dün akşam yeni bölümüyle ekranlara taşındı. Son bölümde Uygar'ın ise Ali ve Sevda'yı ayırmak için başka bir planı vardır. İşte merak edilen tüm detaylar…

Kimse Bilmez 11. bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!

KİMSE BİLMEZ 10.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başrollerinde Keremcem (Ali), Özgü Kaya (Sevda), Engin Hepileri (Uygar) yer aldığı Kimse Bilmez 10.bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında yer alacak. Peki son bölümde neler oluyor?

İşte ayrıntılı bilgi…

Sevda ve Ali güvenlik nedeniyle aynı evde kalmaya devam ederken yakınlaşmaları gittikçe artar.

Öte yandan Pilot'un Takacı'yla olan kavgası Ali'yi de tehlikeye atar.

Pilot, Duygu'yla yakınlaşmaya çalışırken hiç beklemediği bir anda pusuya düşer.

Ali bir yandan her şeyin arkasındaki ismi bulmaya çalışırken, öte yandan Sevda'nın kıskançlıklarıyla baş etmek zorundadır.

Uygar'ın ise Ali ve Sevda'yı ayırmak için başka bir planı vardır.

Ancak bu plan hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır.