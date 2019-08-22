Show Tv ekranlarında bu akşam izleyicisi ile buluşacak olan Pers Prensi: Zamanın Kumları filmi için geri sayım başladı. 21 Mayıs 2010 yılında vizyona giren film aksiyon ve macera türlerinde. Türkiye'de 16 hafta vizyonda kalan film toplamda 547.200 seyirci tarafından izlendi. Buna göre; Pers Prensi: Zamanın Kumları filminin konusu nedir? Pers Prensi: Zamanın Kumları filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

PERS PRENSİ: ZAMANIN KUMLARI FİLMİNİN KONUSU

6. yüzyıl İran'ında yaşayan Destan (Jake Gyllenhaal) bir sokak çocuğudur, öksüzdür ve hiç parası yoktur. Tesadüfen kralın dikkatini çeker ve onun tarafından evlat edinilir. Kralın oğulları ile birlikte büyüyen ve amcası Nizam'dan bilgelik ve asalet öğrenen Destan, güçlü bir savaşçı olur. Destan günün birinde önemli bir hazineyi ele geçirir. Ölümlülere zamanı tersine çevirme olanağı tanıyan efsanevi "Zamanın Kumları"nın anahtarı olan antik, cam saplı bir hançer...

Ancak bu sırada Kral, suikasta kurban gider ve Destan suçlanır. İsmini temize çıkarmak isteyen Destan, ailesi yüz yıllardır "Zamanın Kumları"nı muhafaza eden gözüpek prenses Tamina (Gemma Arterton) ile iş birliği yapmak zorunda kalır.

PERS PRENSİ: ZAMANIN KUMLARI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kinsley, Alfred Molina, Steve Toussaint, Toby Kebbell, Richard Coyle, Ronald Pickup