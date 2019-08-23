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Çukur 3. Sezon ne zaman başlayacak? Çukur 3. yeni sezon başlama tarihi belli oldu mu?

Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Çukur, geçtiğimiz dizi sezonuyla birlikte sezon finali yapmıştı. Diziler için, yaz dönemi arasının sona ermesine kısa bir süre kala, birçok izleyici ‘Çukur 3. Sezon ne zaman başlayacak’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 23.8.2019 18:23 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 18:23
Çukur 3. Sezon ne zaman başlayacak? Çukur 3. yeni sezon başlama tarihi belli oldu mu?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin bulunduğu sevilen dizi Çukur'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı hayran kitlesi tarafından merak ediliyordu. Yaz dönemine giren sezon dizileri genellikle Eylül ayında tekrardan izleyiciler ile buluşuyorlar. Ancak bazı durumlarda tarihler değişkenlik gösterebiliyor. Peki, Çukur 3. Sezon ne zaman başlayacak? İşte Çukur yeni sezon başlama tarihi…

ÇUKUR 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevilen dizi Çukur'un 3. Sezon başlama tarihinin Eylül ayı olacağı tahmin edilirken, yeni sezonunun tam tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı'nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Ancak Akın'ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yarattı.

Azer ve Timsah'la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel'e karşı bir adım önde oldu. Çukur'un, İstanbul'un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltti.

Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler 'Çukur'u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükledi. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur'da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandırdı.

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