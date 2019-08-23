Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Osman yeni sezon tarihi ve oyuncu kadrosu...

Reyting rekorları kıran dizinin devamı niteliğinde olan Diriliş Osman, yeni sezonunda izleyicileriyle buluşmayı bekliyor. Dizinin başlamasına az bir zaman kala izleyicileri Diriliş Osman dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını araştırıyor. Diriliş Osman dizisi ne zaman başlıyor? Yeni dizide Ertuğrul olacak mı? Sorularının cevapları haberimizde…

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diriliş Osman dizisinin tam başlama tarihi bilinmezken, dizinin Eylül sonu veya Ekim başında ekranlarda olması bekleniyor.

MEHMET BOZDAĞ DİRİLİŞ OSMAN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

"Diriliş Ertuğrul"un yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada "Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Burak Özçivit de sosyal medya hesabında "Diriliş Osman ile yolculuğumuz başladı. Hepimize hayırlı olsun" yorumunu yapmıştı.

Mehmet Bozdağ ile 5 sezonluk anlaşma yaptığı iddia edilen Özçivit'in bölüm başı alacağı ücret ise sır gibi saklanıyor.

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Başarılı oyuncu Ayşegül Günay, Diriliş Osman dizisinde Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Diriliş Osman'da Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in ve Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun'un yer alacağı konuşuluyor.

Diriliş Osman'da Engin Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığına bir başka oyuncu hayat verecek. Ancak bu oyuncunun kim olduğu henüz bilinmiyor.

DİRİLİŞ OSMAN BAŞROL OYUNCUSU BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Aslen Gaziantepli olan Burak Özçivit lise eğitimini Kazım İşmen Lisesinde üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde tamamlamıştır.