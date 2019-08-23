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Sezon dizilerinin sona ermesinin ardından yaz dizileri ekranlarda karşımıza geliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda birçok dizi sezon finali veya final yapmıştı. Dizilerin yeni sezona ne zaman başlayacağı ise izleyici kitlesi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, ? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 23.8.2019 11:39
Diziler yeni sezona ne zaman başlayacak?

Dizi sezonunun sona ermesi ile birlikte, yaz dizileri başlamıştı. Takip ettikleri dizinin ne zaman başlayacağı ise vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Özellikle ATV dizileri geçtiğimiz sezon reyting rekorları kırmayı başardı. Sen Anlat Karadeniz, Bir Zamanlar Çukurova, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Hercai dizileri izleyici kitlesini büyük bir kısmını çekmeyi başardı. Yeni sezon anlaşmasında Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Diriliş Osman'ı da yayınlayacak olan ATV yeni dönemde de en çok izlenen kanal olacak. Peki, diziler yeni sezona ne zaman başlayacak? İşte bu sorunun yanıtı…

DİZİLER YENİ SEZONA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaz tatiline giren diziler genellikle Eylül'ün ikinci haftasına kadar tatil yapıyorlar. Bazı durumlarda bu şartlar değişse de dizilerin Eylül'de başlaması bekleniyor.

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