Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan Kule Soygunu filmi için geri sayım başladı. 2011 yılında vizyona giren film komedi ve aksiyon türlerinde olup oldukça hareketli ve sürükleyici. Filmin yönetmen koltuğunda Brett Ratner otururken Kule Soygunu filminin konusu nedir? Kule Soygunu filminin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar..

KULE SOYGUNU FİLMİNİN KONUSU

Josh Covacs (Ben Stiller), New York'ta yaşayan ve şehrin en güvenli ve en lüks konutlarından birinin yöneticisidir. 10 yılı aşkındır sürdürdüğü bu görevde uçan kuş bile ondan sorulur. Fakat bu binanın en üst katında büyük bir vurguncu olan borsacı Arthur Shaw (Alan Alda) yaşamaktadır.

Yatırımcılarından 2 milyar dolar çaldıktan sonra yakıyı ele veren Shaw bu süper lüks kulede ev hapsindedir ve Arthur'un en büyük mağdurları da parasını ona kaptıran kule çalışanlarıdır! Josh ve ekibi Arthur'dan hem paralarını hem intikamlarını almak için bir plan yaparlar.

Büyük bir dolandırıcı olan Slide'ı ekibe dahil edip, Arthur'un dairesinde saklandığına emin oldukları 'şeyi' çalma hedefindedirler. Soyguncular acemidir, fakat yıllardır korudukları binayı herkesten daha iyi tanımışlardır...

KULE SOYGUNU FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey Affleck, Alan Alda, Matthew Broderick