Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert başlama tarihi…

Ekranların sevilen televizyon programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert yaz sezonuna giriş yapmamızla birlikte sezon finaline girmişti. Yaz aylarında Müge Anlı'yı, 'Güven Bana' adlı bilgi yarışmasıyla ekranlarda gördük. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman başlayacağını merak eden hayranları konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Konuyla ilgili ATV'den açıklama gelmişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert başlama tarihi…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi yayıncı kuruluş ATV tarafından 2 Eylül olarak açıklandı.