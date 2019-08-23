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ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? başlama tarihi…

Gündüz kuşağı programları arasında en çok tercih edilen program olan ile Tatlı Sert, 21 Haziran Cuma günü yayınlanan son bölümüyle sezon finaline girmişti. Yaz sezonunda ekranlarda olmayan programın yeni sezona hangi tarihte başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyordu. Konuyla ilgili ’den açıklama geldi. ne zaman başlayacak? İşte bu sorunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 23.8.2019 12:05
Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert başlama tarihi…

Ekranların sevilen televizyon programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert yaz sezonuna giriş yapmamızla birlikte sezon finaline girmişti. Yaz aylarında Müge Anlı'yı, 'Güven Bana' adlı bilgi yarışmasıyla ekranlarda gördük. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman başlayacağını merak eden hayranları konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Konuyla ilgili ATV'den açıklama gelmişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert başlama tarihi…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi yayıncı kuruluş ATV tarafından 2 Eylül olarak açıklandı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert başlama tarihi…
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