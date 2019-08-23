Twitter’da hassas içerik nasıl açılır? Twitter hassas içerik ayarı

Twitter, bu uyarıyı potansiyel olarak hassas içerik olduğunu söylüyor (şiddet veya çıplaklık gibi). " Twitter Facebook'a kıyasla daha çok işe yarayan bir sosyal ağ. Twitter'ın hassas medya politikası "aşırı kanlı" medyayı, "cinsel şiddeti betimleyen medya" ve yasadışı içeriği yasaklarken, hemen hemen her şey yolunda gidiyor.

Varsayılan olarak, Twitter bu medyayı "Bu medya hassas materyaller içerebilir", "Bu profil potansiyel olarak hassas içerik içerebilir" veya "Aşağıdaki medya potansiyel olarak hassas içerik içerebilir" uyarısıyla sınırlar. Bir Twitter hesabınız yoksa, bu ayarı değiştirmek için bir tane oluşturmanız ve oturum açmanız gerekir.

"Hassas İçerik" Uyarısı Nasıl Atlanır?

Hassas İçerik uyarısını Twitter'ın gizlilik ayarlarından devre dışı bıraktınız. Bu seçenekleri Android uygulamasında da aynı yerde bulacaksınız, ancak iPhone ve iPad için Twitter uygulamasında kullanılamıyor. Ancak ayarı web'de değiştirirseniz, Twitter iPhone ve iPad uygulamaları hassas içeriği herhangi bir uyarı olmadan gösterecektir.

Uyarıyı devre dışı bırakmak için Twitter web sitesine gidin ve menü> Ayarlar ve Gizlilik> Gizlilik ve Güvenlik'i tıklayın.

Güvenlik altında, tweet'lerin uyarısını devre dışı bırakmak için "Hassas İçerik İçeren Medyayı Göster" seçeneğini etkinleştirin.

Aramalarda "Hassas İçerik" Nasıl Gösterilir?

Hassas içeriğe sahip tweetler normalde aramalardan gizlenir, ancak isterseniz bunları etkinleştirebilirsiniz.

Bunu yapmak için Twitter web sitesine gidin ve menü> Ayarlar ve Gizlilik> İçerik Tercihleri> Arama Ayarları'nı tıklayın. Burada "Hassas İçeriği Gizle" seçeneğinin işaretini kaldırın.

