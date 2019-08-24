EDHO ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli oldu mu?

ATV ekranlarının sevilen dizisi EDHO yeni sezon başlama tarihi diziseverler tarafından araştırılıyor. Üç ay önce sezona ara veren dizinin yeni sezon oyuncuları ise merak konusu. Başladığı günden itibaren izlenme rekorları kıran dizinin 5. Sezon tarihi belli oldu mu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu hakkında detaylar…

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 28 Mayıs Salı günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor..

EDHO SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.

Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır..

DİZİNİN YÖNETMENİNDEN AÇIKLAMA!

Yönetmen Onur Tan, dizinin dört sezondur devam eden başarısıyla ilgili şöyle konuştu: "Bir bilgeye 'Sevmek mi güzel, sevilmek mi?' diye sormuşlar. 'Sevilmek çünkü sevdiğinizden eminsinizdir ama sevildiğinizden emin olmazsınız' demiş. Biz de sevildiğimizi gördük, bu bizi mutlu ediyor. Umarım layık olabilmişizdir." Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ise duygularını şöyle dile getirdi: "139'uncu bölümün sonuna geldik. Dünyanın her yerinde çok önemli bir sayı. Bizde büyük bir ekip ruhu var. Bu sayıya da o ekip getirdi. Ben projenin en başından bu kadar başarılı olacağını biliyordum. Daha çok uzun yıllar devam edecek."

10. SEZONU MARS'TA ÇEKECEĞİZ

FENOMEN dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Tarık Ünlüoğlu, iftarda iddialı bir çıkış yaptı. Ünlüoğlu, "Mars'a bilet aldık. 10'uncu sezonu orada çekeceğiz. Dizi başladığından bu yana dört sezon olmuş ve halk bizi seviyor. Önemli olan bu" dedi.