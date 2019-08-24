Peaky Blinders ne zaman başlayacak? Peaky Blinders 5. sezon yeni bölüm nasıl ve nereden izlenir?

Sevilen dizi Peaky Blinders'ın ekranlara dönmesine çok az bir zaman kaldı... Dünya genelinde olduğu kadar ülkemizde de oldukça sevilen en çok izlenenler arasında yer alan Peaky Blinders, 5. sezon yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hal böyle olunca, dizinin hayranları 4. sezon son bölümün ardından Tommy Shelby ve ailesinin başına neler geleceğini merak ediyor. Peki, Peaky Blinders ne zaman başlayacak?

PEAKY BLİNDERS 5. SEZON YENİ BÖLÜM NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından 5. sezon kapsamında Peaky Blinders yeni bölümün nasıl ve nereden izleyebileceğiniz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;