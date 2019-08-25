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filminin konusu nedir? Casuslar filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam izleyicisi ile buluşacak olan filmi için geri sayım başladı. 2015 yılında aksiyon türünde vizyona giren film oldukça heyecanlı. Gizli olayların ortaya çıkarılış tarzının heyecanlı bir betimleme ile anlatıldığı nedir? Casuslar filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 25.8.2019 17:44
Casuslar filminin konusu nedir? Casuslar filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan Casuslar filmi için geri sayım başladı. İzleyicisi ile buluşacak film 2015 yılında vizyona girmiş ve aksiyon türündedir. Buna göre; Casuslar filminin konusu nedir? Casuslar filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

CASUSLAR FİLMİNİN KONUSU

İngiliz istihbarat örgütü MI5 ajanları, CIA'in en çok arananlar listesindeki bir teröristi teslim etmek için buluşma noktasına doğru ilerlerken Londra trafiğinde sıkışıp kalırlar. Bu sırada motosikletlerle gelen silahlı kişiler, teröristi MI5'in elinden kurtararak kaçarlar. MI5'in terörle mücadele şefi Harry Pearce bu kaçıştan sorumlu tutulan kişidir ve olaydan kısa bir süre sonra ortadan kaybolmuştur.

CASUSLAR FİLMİ OYUNCU KADROSU

Peter Firth, Kit Harington, Jennifer Ehle, Lara Pulver, Elyes Gabel, Tuppence Middleton, Tim McInnerny ve Eleanor Matsuura.

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Casuslar filminin konusu nedir? Casuslar filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
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