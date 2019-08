Bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek olan Demir Yumruk filmi için geri sayım başladı. 2016 yılında vizyona giren film bir boksörün hayatını çarpıcı bir şekilde ele alıyor. Buna göre; Demir Yumruk filminin konusu nedir? Demir Yumruk filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

DEMİR YUMRUK FİLMİNİN KONUSU

Hands of Stone, antrenörü Ray Arcel'in yardımıyla (Robert de Niro) profesyonel kariyerine 16 yaşındayken 1968 yılında başlayıp 2002'de 50 yaşındayken emekli olan Panamalı boksör Roberto Duran'ın (Edgar Ramirez) hayatına ışık tutmaktadır. 1980 yılı haziran ayında Sugar Ray Leonard'ı (Usher Raymond IV) yenerek dünya orta siklet boks şampiyonu olmasına rağmen, kasımdaki rövanş maçı sırasında meşhur sözünü söyleyerek köşesine geri dönmesi bütün boks camiasını şok etmiştir: "No mas" (No more!) (Yeter!)

DEMİR YUMRUK FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Jonathan Jakubowicz'in üstlendiği, Edgar Ramirez, Robert De Niro, Usher Raymond gibi usta oyunculara sahip Demir Yumruk bu akşam Show TV'de..