Aramızdaki Dünya filminin konusu nedir? Aramızdaki Dünya filmi oyuncu kadrosu...

Aramızdaki Dünya filmi konusu ve oyuncuları internet üzerinde vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Film bu akşam TV ekranlarında izleyicilerin karşısında olacak. 2015 yılında New Mexico'da çekimlerine başlanan film sinemaseverler tarafından oldukça ilgi görmüştü. İşte Aramızdaki Dünya filmi oyuncuları ve konusu…

ARAMIZDAKİ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU

Uzay'da dünyaya gelen genç bir çocuğun hikayesini konu edinen ABD yapımı Aramızdaki Dünya romantik bir bilim kurgu filmi. Filmde Mars'ta insan kolonisi kurmak için yola çıkan bir uzay mekiğindeki astronotlardan biri olan Sarah Elliot, Mars'a iniş yaptıktan hemen sonra bir erkek çocuğu dünyaya getirirken hayatını kaybeder. Ekipteki diğer kişiler tarafından büyütülen Gardner Elliot, 16 yaşına geldiğinde yalnızca 14 bilim adamını tanıyan, dünyaya dair okudukları dışında hiçbir bilgisi olmayan fakat son derece zeki ve meraklı bir genç haline gelmiştir. Dünyaya geri gönderilen Gardner, burada büyük bir kültür şoku yaşar. Yapılan tıbbi testlerde bünyesinin dünya atmosferine uygun olmadığı tespit edilir. Fakat Gardner, NASA'nın kendisine tahsis ettiği yerden kaçarak internette tanıştığı ve dünyada tanıdığı tek kişi olan genç kız Tulsa ile dünyayı ve kendi insani duygularını keşfedeceği bir yolculuğa çıkar.

ARAMIZDAKİ DÜNYA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Mars'ta dünyaya gelen genç bir çocuğun öyküsünü anlatan Aramızdaki Dünya'nın başrollerini Asa Butterfield, Britt Robertson ve Gary Oldman üstleniyor. ABD yapımı filmin yönetmen koltuğunda Peter Chelsom oturuyor.

ARAMIZDAKİ DÜNYA IMDB

2017 yılında vizyona giren film Aramızdaki Dünya'nın imdb puanı 6,4/10.