Canevim 12.bölüm fragmanı yayında! Canevim 12.son bölüm tek parça ve full izle!

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Canevim 12.yeni bölümü bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Başrol oyuncuları ve farklı hikayesiyle dikkat çeken Canevim son bölümüyle şoke etmişti. Dizi severler '' Canevim son bölüm full ve tek parça izle, son bölümde neler oldu?'' araştırmasını sürdürüyor. ATV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan son bölümde Taylan her şeyi göze almıştır. Ceylan'ın, Taylan'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruları Taylan'ı büyük bir ikilemde bırakır. İşte Canevim 12.son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı…

CANEVİM 12.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Ekranların gözde dizisi Canevim yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları dikkat çekiyor. Peki Canevim 12.bölümde neler yaşanıyor? İşte ayrıntılar…

TAYLAN HER ŞEYİ GÖZE ALMIŞTIR!

Ceylan'ın, Taylan'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruları Taylan'ı büyük bir ikilemde bırakır. Ömer'in teklifini kabul eden Feryal, itiraf kaydını Taylan'ın telefonundan Ceylan'a göndermek için fırsat kollamaktadır. Ömer ise Feryal'den gelecek haberi beklerken, Hacı Anne'nin Kristina'yı da alarak evi terk ettiğini öğrenir. Ömer onlara ulaşmaya çalışırken, Hacı Anne testi yaptırmak için Hamza'dan yardım ister.

Canevim 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı tıkla izle!

Test günü yaklaşırken, Taylan'ın itirafı, içinden çıkılması zor olayları tetikleyecek ve Taylan'ın gizli planı Ceylan ile Ömer arasındaki büyük yol ayrımını ortaya çıkaracaktır. Taylan, geri dönüşü olmayacak şekilde Ceylan'a olan aşkı için her şeyi göze almıştır. Elvan ise Günnur'un Sezgin'le ilgili sert çıkışından sonra atölyede kalmaya karar verir.

Canevim 12.bölümü ATV ekranlarında yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

Bütün aile Elvan'ı eve dönmeye ikna etmek için uğraşır. Müjgan, Yener'le ayrılmış olsa da, Melis'in oyunları, tekrar kafasının karışmasına neden olur.