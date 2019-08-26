Gelinim Mutfakta 26 Ağustos puan durumu tablosu! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? İşte detaylar...

Gelinlerin kıyasıya mücadele verdiği Gelinim Mutfakta puan durumu birazdan belli olacak. Heyecanın tavan yaptığı yeni bölümde gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Gülcan'ın gitmesi ile mutfakta bayram havası esiyor. Geride kalanlar göbek atarak bu durumu kutluyor. Peki 26 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, çeyrek altının sahibi olan gelin kim? İşte ayrıntılar…

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL? 26 AĞUSTOS PAZARTESİ

Heyecan dolu Gelinim Mutfakta 26 Ağustos Pazartesi günü yayınlanacak olan 336. Bölümün fragmanı yayında! Yeni haftaya bomba gibi bir fragmanla giriş yapan gelinlerin kıyasıya mücadelesine tanık olacağız. Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 26 AĞUSTOS PAZARTESİ

Gelinim Mutfakta'da kayınvalideler puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini gün birincisi yapmaya çalışıyor. Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklanınca haberimizde yer alacak.

GEÇEN HAFTA GELİNİM MUTFAKTA'DA NELER OLDU?

Haftanın en düşük puanını alan ve elenen isim Hülya oldu. Gülcan 51 puanla ikinci en düşük puanı alan gelin oldu. Gülcan'ın gitmesi ile mutfakta bayram havası esiyor. Geride kalanlar göbek atarak bu durumu kutluyor.

Yeni haftada Besime Hanım ve Gülcan'ın yerine gelen yarışmacılar ise, hem Fatih Ürek'i, hem de diğer yarışmacıları çok şaşırtıyor!