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Hadi ipucu 26 Ağustos sorusu cevabı! satıldığı ticaret türüne ne denir? Hadi bugün 12.30'da!

ve cevabı belli oldu. Güncel olarak oynanan Hadi ipucu sorusu bugün alışveriş tutkunlarının kolaylıkla cevaplayabileceği türden. Günde iki kez oynanan oyunun sıkı takipçileri Hadi ipucu sorusu nedir? Joker kodu yayında mı? Sorularına yanıt aramaya başladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada ipucumuz hem satıcıya hem de alıcıya müthiş kolaylık sağlayan bir ticaret türünden geliyor. satıldığı ticaret türüne ne ad verilir biliyor muyuz? Oldu. Peki ürün ticaret türüne ne ad verilir biliyor muyuz? İşte ve cevabı...

Giriş Tarihi: 26.8.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 12:24
Hadi ipucu 26 Ağustos sorusu cevabı! Ürün ve hizmetlerin internet üzerinden alınıp satıldığı ticaret türüne ne denir? Hadi bugün 12.30'da!

En çok oynanan oyunlar arasında yer alan Hadi ipucu sorusu ve cevabı açıklandı. Günün sorusuna ilişkin doğru cevabı alışveriş tutkunları kolaylıkla cevaplayabilecek. Hadi'nin instagram sayfasında yapılan duyuru; ürün ve hizmetlerin internet üzerinden alınıp satıldığı ticaret türüne ne ad verilir biliyor muyuz? Oldu. Peki ürün ve hizmetlerin internet üzerinden alınıp satıldığı ticaret türüne ne ad verilir biliyor muyuz?

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Ürün ve hizmetlerin internet üzerinden alınıp satıldığı ticaret türüne ne ad verilir biliyor muyuz?

Hadi'nin sosyal medya hesabından yaptığı duyuru; Mini hadi bugün 12:30'da! İpucumuz hem satıcıya hem de alıcıya müthiş kolaylık sağlayan bir ticaret türünden geliyor. Ürün ve hizmetlerin internet üzerinden alınıp satıldığı ticaret türüne ne ad verilir biliyor muyuz?

HADİ İPUCU CEVABI

CEVAP: Elektronik Ticaret (E-ticaret)

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Hadi ipucu 26 Ağustos sorusu cevabı! Ürün ve hizmetlerin internet üzerinden alınıp satıldığı ticaret türüne ne denir? Hadi bugün 12.30'da!
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