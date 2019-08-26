Sinemaseverleri ekran başına kilitleyecek olan Sahte Kabadayı filmi bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Film tutkunları Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı filmin konusunu merak ediyor. İlk kez 1976'ta vizyona giren filmin türü ise komedi. Peki Sahte Kabadayı filminin konusu nedir? Sahte Kabadayı oyuncu kadrosunda kimler var?

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kemal,İzmit' babasından habersiz pişmaniye satmaktadır.Saf ve gözü fazla gözü açık olmayan Kemal aynı zamanda herkese kafa tutmaktadır.Babasının Muhtar tarafından öldürülmesi üzere babasının mirası bölünür.Babanın sağ kolu olan Avukat Kemal'e ulaşarak durumu anlatır ve onu İstanbul'a çağırır.Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbul'un en namlı kabadayılarının mekanlarını ziyaret eder ve nam salmaya başlar.

Muhtar her seferinde Kemal'i tuzağa düşürmek ister.Planlar kurar mam Kemal her seferinde şapşallığı yüzünden her sefer planlarından kurtulmayı başarır ve en sonunda babasının intikamı alır.

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal Kemal

Kazım Kartal Muhtar

Suna Selen Şarkıcı

Mümtaz Ener Avukat Kamil

Yavuz Selekman Hamdi

Hasan Ceylan Dikiştutmaz Sabri

Yusuf Çağatay Sabri'nin Adamı

Hakkı Kıvanç Muhtar'ın Adamı Hayri