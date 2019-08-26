Fantastik ve macera türündeki Titanlar Savaşı filmi bu akşam izleyicisiyle buluşacak. 2010 yılında vizyona giren film üç boyutlu olarak izlenmiştir. Bu akşam Star TV ekranlarına gelecek olan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Titanların Savaşı filminin konusu nedir? Titanların Savaşı filmi oyuncuları kimler?

TİTANLARIN SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Nihai güç için süren mücadele, insanları krallara karşı ve kralları da tanrılara karşı kışkırtmaktadır. Diğer taraftan, tanrılar arasındaki savaş da dünyayı yok edebilecek güçtedir. Bir tanrı olarak doğmuş, ancak insan gibi yetiştirilmiş olan Perseus, ailesini yeraltı dünyasının kinci tanrısı Hades'e karşı korumak konusunda çaresizdir. Kaybedecek hiçbirşeyi kalmayan Perseus, Zeus'un güçlerini ele geçirebilecek ve dünyaya cehennemi yaşatabilecek Hadese karşı, çok tehlikeli bir görevi yönetmeye gönüllü olur. Şeytanlarla ve korkunç canavarlarla olan savaşı kazanmanın tek yolu tanrı olarak güçlerini kabul etmek ve kendi kaderini çizmektir.

TİTANLARIN SAVAŞI OYUNCULARI KİMLER?

Sam Worthington . (Perseus) , Liam Neeson (Zeus) , Ralph Fiennes (Hades) , Izabella Miko (Athena) , Gemma Arterton (Io) , Alexa Davalos (Andromeda) , Danny Huston (Poseidon) , Tamer Hassan (Savaş Tanrısı)