Bu akşam Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşacak olan Yaşamak Güzel Şey filmi için geri sayım başladı. 2017 yılında vizyona giren film baş karakterin acı bir gerçekle yüzleşmesi sonucu bir kahramana dönüşmesini konu alıyor. Buna göre; Yaşamak Güzel Şey filminin konusu nedir? Yaşamak Güzel Şey filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN KONUSU

Müfit'in acı bir gerçeği öğrenmesi sonucu sıra dışı bir kahramana dönüşmesini konu alan film "Yaşamak Güzel Şey" Kanal D'de ekrana geliyor. Etrafındaki herkesten sürekli azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı Müfit, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Müfit Can Saçıntı, Yasemin Conka, Zihni Göktay, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan