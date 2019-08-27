Çember: Hayalet Gemi filminin konusu nedir? Çember filmi oyuncu kadrosu

Çember: Hayalet Gemi filminin bu akşam yayınlanacağını öğrenen sinemaseverler film hakkındaki detayları merak ediyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Çember: Hayalet Gemi hangi kanalda yayınlanacak? Bu akşam oynayacak olan Çember: Hayalet Gemi filminin konusu nedir?

ÇEMBER: HAYALET GEMİ FİLMİNİN KONUSU

Gizemli dosyaları aydınlatabilmek için Barış Başkomiser'in liderliğinde bir arada olan özel bir ekip oteldeki cinayetleri aydınlatıyor. Filmde, 5 yıldızlı otelde kral dairesindeki bir çift öldürülmüştür. Ekip tam olay yerine geldiği sırada büyük bir sürprizle karşı karşıya kalacaktır. Cumali karakteri ise Yüksekova Terörle Mücadele Masası'ndan davaya atanır. Komiser cesetler üzerinde yoğun bir şekilde araştırma yaparken Faruk El Basri Suudi Arabistanlı iş adamı ve otel görevlisi Canan'ın kim, niçin ve neden öldürdüğünü merak etmektedir. Filmde kamera kayıtları incelendikten sonra cinayetler işlenir ve ardından odadan başka bir genç kızın daha olduğu görülür. Peki kamera kayıtlarındaki Samira kimdir?

HAYALET GEMİ OYUNCULARI

Hayalet Gemi filminde; Barış Bağcı, Serhat Kılıç, Pekin Akil Altan, Anıl Altan, Olgun Toker, Asena Girişken, Ülkü Duru rol almaktadır.