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bugün kim birinci oldu? 27 Ağustos nasıl?

Kanal D’de yayınlanan ve sınır tanımayan puan durumu ve gün birincisi belli olacak. Gelinim Mutfakta son bölümü izleyenler Gülcan’ın ayrılık şokunu yaşıyor. Eğlenceli yarışma programı Gelinim Mutfakta 27 Ağustos Salı günü yayınlanacak olan 336. Bölümün fragmanı yayında! Bu hafta yarışmacılar arasında hediye krizi yaşanıyor. ’in sunumuyla gerçekleşen programda gelinler yarışıyor, kaynanalar puan durumlarını belirliyor. Peki ? Puan durumu nasıl sonuçlandı?

Giriş Tarihi: 27.8.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 12:37
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 27 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Ekranların gözde yarışma programı Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu merak ediliyor. Heyecan dolu Gelinim Mutfakta izleyicisini son bölümde ekran başına kilitledi. Özellikle yarışmacılardan Gülcan'nın ayrılması izleyenleri şoke etti. Yeni bölümleriyle ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da bu hafta Hülya ve Zeynep Hanım geriliyor! Ezgi ise Reyhan Hanım'a eski defterleri açıyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün birincisi kim oldu? Puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU? 27 AĞUSTOS

Gelinim Mutfakta 27 Ağustos Salı günü yayınlanacak olan 336. Bölümün fragmanı yayında! Yarışmacılar arasında hediye krizi yaşanıyor!

Hülya ve Zeynep Hanım geriliyor! Ezgi ise Reyhan Hanım'a eski defterleri açıyor!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de!

27 Ağustos Gelinim Mutfakta bugün birincisi ve puan durumu açıklanınca haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA GÜLCAN NEDEN AYRILDI?

Gelinim Mutfakta'nın haftanın finali bölümünde en az puanları Besime-Gülcan Ekici ile Zeynep-Hülya Bütün çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 67. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana Zeynep-Hülya Bütün çifti oldu, fakat, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Besime Hanım, annesinin sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekilmek istediğini belirtti. Gülcan da yarışmaya tek devam edemeyeceği için Gelinim Mutfakta'dan ayrılmak zorunda kaldı.

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