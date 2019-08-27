Gelinim Mutfakta izleyicisi yarışmacılardan Gülcan'ın ayrılmasına şaşırmıştı. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta son bölümde heyecan yarattı. Programı izleyenler Gülcan ve kaynanası Besime Hanım'ın ayrılmasına şoke oldu. Peki Gelinim Mutfakta Gülcan neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Gülcan elendi mi?

GELİNİM MUTFAKTA GÜLCAN NEDEN AYRILDI? GÜLCAN ELENDİ Mİ?

Ekranların en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta'da ayrılık rüzgarları yaşanıyor. Geçen haftaya damga vuran bölümde haftanın en düşük puanını alan iki gelini Hülya ve Gülcan olmuştu. Haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden isim 42 puanla Hülya oldu. Gülcan hafta boyunca 51 puan aldı. Ancak yarışmaya Gülcan ve Kayınvalidesi Besime Hanım veda etti. Peki Gelinim Mutfakta Gülcan neden ayrıldı?

''SAĞLIK SORUNLARI VAR''

Gülcan'ın kayınvalidesi Besime Hanımın annesinin sağlık sorunlarından dolayı yarışmaya veda etmek istediler. Programın sunucusu Fatih Ürek bu taleplerini onayladı. Yarışmaya geçtiğimiz hafta Gülcan ve Besime Hanım veda etti. Yarışma haklarını elenen Hülya ve kayınvalidesine devrettiler.