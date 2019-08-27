Hacker filminin konusu nedir? Hacker filmi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek olan Hacker filmi için geri sayım başladı. 2015 yılında vizyona giren film oldukça akıcı ve heyecan verici. Savaştan kaçan bir göçmenin hikayesinin anlatıldığı Hacker filminin konusu nedir? Hacker filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

HACKER FİLMİNİN KONUSU

Alex Danyliuk (Callan McAuliffe), savaştan kaçan bir göçmendir. Maddi sıkıntılarla boğuşan ailesine bakabilmek için bilgisayar korsanlığı yapmaktadır. Dolandırıcı arkadaşı Sye'nın da yardımıyla yasadışı karaborsa işine girer. Hayatını suç işleyerek ve kimlik hırsızlığı yaparak sürdüren bir bilgisayar korsanına dönüşür. Genç bir hacker olan Kira adlı kız ile Darkweb'te tanışır. İkilinin faaliyetleri, FBI'ın bir numaralı hedefi olan Anonymous organizasyonunun başındaki 'Z'nin dikkatini çeker.

HACKER FİLMİ OYUNCU KADROSU

Chris Hemsworth, Leehom Wang, Tang Wei, Viola Davis, Holt McCallany