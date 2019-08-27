Hulk filminin konusu nedir? Hulk filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan Hulk filmi için geri sayım başladı. Çok gizli bir projenin test aşamasında yapılan deneyde meydana gelen büyük bir kaza sonucu radyasyona uğrayan karakterin hikayesinin anlatıldığı Hulk filminin konusu nedir? Hulk filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

HULK FİLMİNİN KONUSU

Bruce Banner'ın lideri olduğu çok gizli bir proje, ülkenin çeşitli yerlerinden getirilen kimi deha öğrencilerin de katkılarıyla, son demlerine ulaşmıştır. Projeyi test etmek amacıyla yapılan deneyde büyük bir kaza meydana gelir ve Bruce Banner, yüksek miktarda radyasyona maruz kalır. Gama ışınları nedeniyle mutasyon geçiren Banner, artık ne zaman sinirlenirse yeşil ve dev bir yaratığa dönüşmektedir. Artık elindeki tek şansı, kontrol edemediği bu gücü bir şekilde içinde sindirmek olacaktır.

HULK FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Stan Lee - Rolü : Security Guard

Eric Bana - Rolü : Bruce Banner/The Hulk

Jennifer Connelly- Rolü : Betty Ross

Nick Nolte - Rolü : Dr David Banner

Sam Elliott - Rolü : General Thunderbolt Ross

Josh Lucas - Rolü : Glenn Talbott

Paul Kersey - Rolü : Young David Banner

Cara Buono - Rolü: Edith Banner